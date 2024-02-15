«Плотный огневой контроль»: как группа боевиков ВСУ оказалась в окружении в ДНР
Советник главы ДНР Кимаковский: часть ВСУ оказалась в окружении под Донецком
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Войска киевского режима продолжают нести потери в зоне СВО.
Часть группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком оказалась под плотным огневым контролем армии России, то есть в окружении. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.
«Группировка вооруженных формирований Украины под Донецком перерезана, часть ее — под плотным огневым контролем, по сути, в окружении», — сказал он.
До этого новый главком ВСУ Александр Сырский назвал чрезвычайно сложной обстановку для украинской армии под Авдеевкой ДНР и Купянском. По его словам, войска России имеют численное преимущество.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой ДНР.
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