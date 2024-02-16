«Борется с коронавирусом»: обнаружен «русский суперфуд» для укрепления здоровья

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 92 0

Врач Савельева: квашеная капуста влияет на устойчивость организма к заболеваниям

«Борется с коронавирусом»: обнаружен «русский суперфуд» для укрепления здоровья

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Это поможет организму в холодное время года.

Зимой очень важно укреплять свое здоровье. И делать это не только с помощью витаминов, но и полезных продуктов.

Квашеная капуста представляет собой кладезь ценных веществ, говорит специалист по психологической коррекции пищевого поведения, нутрициолог Дарья Савельева.

Издание KP.RU пишет, что квашеная капуста содержит большое количество витамина С, калия, марганца и волокна, которое служит пищей для дружественных бактерий в нашем кишечнике. А микрофлора серьезно влияет на здоровье иммунитета и устойчивость к разным болезням.

«Команда ученых во главе с профессором-пульмонологом берлинского университета „Шарите“ Жаном Буске обратила внимание на низкую смертность от COVID-19 в странах Северо-Восточной Азии… Изучение особенностей рациона жителей этих регионов показало, что в нем немало специй и ферментированных овощей, включая острую квашеную капусту», — сообщает нутрициолог.

При покупке квашенной капусты нужно обращать внимание на ее состав. Капуста, морковь и соль — идеальное сочетание ингредиентов, уксуса лучше избегать.

Заправлять ее следует нерафинированными растительными маслами холодного отжима. А совмещать гарнир лучше всего с мясом, рыбой или птицей.

При обострениях язвенной болезни и других заболеваний органов пищеварения употребление квашеной капусты лучше ограничить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сделать блины менее калорийными.

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