«Талантливейший артист»: Цискаридзе выбрал лучшего молодого актера России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 42 0

Цискаридзе назвал Янковского одним из своих любимых молодых актеров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Он также заявил, что сейчас мало режиссеров, способных растить новые поколения выдающихся артистов.

Народный артист России Николай Цискаридзе назвал Ивана Янковского одним из своих любимых молодых актеров. Это талантливейший артист, подчеркнул экс-премьер Большого театра.

«К сожалению, у меня никак не совпадает расписание, чтобы посмотреть с ним спектакль в театре. Я очень много прочитал о нем хорошего и очень много знаю о нем хорошего», — сказал Цискаридзе корреспонденту 5-tv.ru за кулисами праздничного вечера в честь дня рождения Центрального дома актера имени Яблочкиной.

Также, говорит телеведущий, ему очень понравился «парень, который играл Есенина» в спектакле «Женщины Есенина» во МХАТе имени Горького. Это актер Андрей Вешкурцев.

Отметил Цискаридзе и восходящую звезду Никиту Кологривого. Которого, как и Янковского, он пока видел только на экране, но мечтает посмотреть на игру артиста на сцене.

«Артист — это прежде всего роль. Когда у человека нет роли, говорить о том, что он хороший артист, невозможно. Поэтому для меня артист равно роль. Когда это есть, мне безумно нравится», — подчеркнул он.

К сожалению, добавил он, сейчас очень мало больших режиссеров, способных растить новые поколения артистов. В основном они «выпячивают» себя, посетовал Цискаридзе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем, по мнению Цискаридзе, нынешние молодые артисты кардинально отличаются от старших коллег.

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