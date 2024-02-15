«Малообразованные люди»: Цискаридзе оценил молодое поколение актеров

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 39 0

Цискаридзе назвал молодых актеров малообразованными людьми

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Артист балета отметил, актеры более старшего поколения и нынешние кардинально отличаются. Последние изменились в худшую сторону.

Народный артист РФ Николай Цискаридзе оценил молодое поколение актеров. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru он заявил, что нынешние артисты кардинально отличаются от старших коллег.

«Мне кажется, они более… Они так мало знают чего-то, их настолько не давят авторитеты. С одной стороны, это прекрасно, с другой — очень плохо, что они просто очень малообразованные люди», — отметил Цискаридзе за кулисами араздничного вечера, посвященного дню рождения Центрального Дома Актера им. А. А. Яблочкиной.

Кроме того, Цискаридзе вспомнил, что раньше артисты были более сплоченными, хотя и работали в бешеном ритме, как и сейчас. Молодое же поколение стало разобщаться.

«Всегда артисты жили в очень сложном ритме, но они были более сплоченными. Сейчас, к сожалению, немножко время изменилось. Все равно артисты живут в очень диком ритме, но единения не так много. Все бывает по спирали. Надеюсь, это все еще вернется», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных женщинах в жизни Николая Цискаридзе.

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