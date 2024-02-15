Путин назвал танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире

Президент России Владимир Путина назвал танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире. Лидер страны отметил, что это признают как в стране, так и за ее пределами.

«Т-90М „Прорыв“ — лучший танк в мире. Без всякого преувеличения. И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает. Лучшая машина в мире», — сказал Путин в ходе посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

Он подчеркнул важность того, что танк необходимо продолжать развивать и модернизировать. Инженеры и конструкторы уже знают, над чем им стоит вести работу.

В современном бою Т-90М «Прорыв» является лучшим в своем классе. У танка есть всеракурсная защита и высокоавтоматизированная система управления огнем.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путину показали на «Уралвагонзаводе» готовые к отправке в войска новые танки.