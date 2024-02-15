Путину показали на «Уралвагонзаводе» готовые к отправке в войска новые танки

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 31 0

Также президент пообщался с работниками предприятия.

Путину показали на «Уралвагонзаводе» готовые к отправке в войска новые танки

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Президенту России Владимиру Путину показали уже готовые к отправке в войска танки на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. Лидер страны ознакомился с процессом производства бронетехники.

Ему удалось увидеть танки Т-72БЗМ и Т-90М «Прорыв», которые уже готовы отправить в зону СВО. Также президент пообщался с работниками завода.

«Знаю, что ваши бригады выезжают в зону СВО, работают почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим, восстанавливают технику, здорово! Ну, и качество работы, конечно, очень хорошее», — сказал Путин.

Глава государства также поделился мнением о Нижнем Тагиле. Он отметил, что программа модернизации города реализуется с 2013 года.

Она включает в себя до шести направлений развития инфраструктуры. Заводчане подтвердили, что Нижний Тагил развивается — набережные были отреставрированы, и в целом город привели в порядок.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украине указали на мощь армии России.

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