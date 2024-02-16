Делегация Эквадора приедет в Москву из-за ситуации с бананами

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 28 0

Делегация Эквадора приедет в Москву из-за ситуации с поставками бананов

Делегация Эквадора приедет в Москву из-за ситуации с бананами

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тем временем эксперты прогнозируют возможный дефицит фрукта.

Делегация Эквадора в ближайшие дни окажется в Москве, чтобы решить ситуацию с поставками бананов в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе МИД латиноамериканской страны.

«Эта страна проинформировала эквадорские власти о фитосанитарной проблеме с бананами», — говорится в сообщении.

 

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне могут столкнуться с острой нехваткой одного из самых популярных продуктов. Эксперты прогнозируют уже через месяц дефицит бананов.

Сейчас до нас еще доходят партии из Эквадора, отправленные до того, как Россельхознадзор вел частичный запрет на импорт. Ограничения коснулись нескольких местных производителей, в продукции которых были обнаружены вредители.

Ситуацию могли бы выровнять поставки из Индии. Но оттуда бананы мы начали завозить недавно и пока есть трудности с логистикой.

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