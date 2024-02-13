Пропадут с полок? В России спрогнозировали дефицит бананов

Сейчас до нас еще доходят партии из Эквадора.

Россияне могут столкнуться с острой нехваткой одного из самых популярных продуктов. Эксперты прогнозируют уже через месяц дефицит бананов.

Сейчас до нас еще доходят партии из Эквадора, отправленные до того, как Россельхознадзор вел частичный запрет на импорт. Ограничения коснулись нескольких местных производителей, в продукции которых были обнаружены вредители.

Ситуацию могли бы выровнять поставки из Индии. Но оттуда бананы мы начали завозить недавно и пока есть трудности с логистикой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эквадор предоставил России техническое обоснование, чтобы та могла пересмотреть ограничение на импорт бананов.

Первые трудности возникли еще в 2018 году. Тогда Россельхознадзор впервые сообщил о наличии в продукции из южноамериканской страны мухи-горбатки — с тех пор власти, как отмечается, приняли нужные меры.