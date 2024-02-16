Крупный турецкий банк начал проверять ВНЖ у клиентов из России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 30 0

РБК: Denizbank начал спрашивать о наличии ВНЖ у ряда клиентов из России

Крупный турецкий банк начал проверять ВНЖ у клиентов из России

Фото: www.globallookpress.com / Idil Toffolo

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В 2024 году эта кредитная организация начала отказывать в выдаче карт россиянам в 95% случаев.

Турецкий банк Denizbank потребовал от некоторых клиентов предоставить вид на жительство (ВНЖ) в Турции. Об этом пишет газета РБК.

«Для того чтобы мы могли внести в систему ваш турецкий адрес, в срочном порядке просим вас отправить ответом на этот мейл ваш ВНЖ и документ, подтверждающий вашу турецкую прописку», — цитирует издание письмо от кредитной организации.

По информации одного из источников, кредитная организация не объяснила причины требования. Также в настоящее время неизвестно, закроет ли она счета граждан России без турецкого ВНЖ.

Но при этом не исключено, что такой риск существует. В 2024 году Denizbank начал отказывать в выдаче карт россиянам в 95% случаев, говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru писал, что турецкие эксперты изучают российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Отмечается, что специалисты с двух сторон должны провести тщательный анализ во избежание каких-либо эксцессов — над этим в настоящее время работают ведомства.

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