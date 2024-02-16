Пять беспилотников сбили за ночь в Белгородской области и над Черным морем

Киевский режим в очередной раз попытался атаковать российские регионы.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Военные пресекли атаку киевского режима на регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В течение ночи боевики пытались атаковать Белгородскую область, над регионом силами противовоздушной обороны (ПВО) сбила один беспилотник. Кроме того, были перехвачены четыре дрона над акваторией Черного моря.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские средства ПВО пресекли попытку киевского режима атаковать территорию России с применением девяти беспилотников.
Приграничные с Украиной территории подвергаются атакам после того, как Россия начала специальную военную операцию, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.
- 15 февр
- Нефтебаза загорелась в Курской области после атаки украинского БПЛА
- 13 февр
- Украинский БПЛА уничтожили над Брянской областью
- 11 февр
- Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
- 10 февр
- Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника
- 9 февр
- Беспилотник атаковал Дзержинск Нижегородской области
- 9 февр
- Силы ПВО сбили 19 беспилотников над несколькими регионами России
- 6 февр
- Семь украинских беспилотников уничтожены в небе над Белгородской областью
- 5 февр
- Силы ПВО уничтожили четвертый украинский беспилотник над Брянской областью
- 4 февр
- Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью
- 4 февр
- Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ под Белгородом
Читайте также
85%
0.39 98.41
0.60
Нашли ошибку?