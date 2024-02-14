Российские силы ПВО пресекли попытку ВСУ с дронами атаковать РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

МО: силы ПВО сбили девять БПЛА над Черным морем и двумя регионами РФ

Российские силы ПВО пресекли попытку ВСУ с дронами атаковать РФ

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Больше всего беспилотников было перехвачено над черноморской акваторией.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку киевского режима атаковать территорию РФ с применением девяти беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, в небе над Белгородской удалось перехватить и уничтожить два дрона, над Воронежской — один, а над акваторией Черного моря были сбиты шесть беспилотников.

В конце февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР от агрессии киевского режима, о ее проведении объявил наш президент Владимир Путин. Миротворческая миссия РФ по демилитаризации и денацификации Украины была воспринята Западом и Незалежной как вторжение.

Ранее 5-tv.ru писал, что вечером 13 февраля украинский БПЛА был уничтожен над Брянской областью. В результате атаки пострадала местная жительница.

Тема:
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