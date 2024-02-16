«Встал и делаешь»: Барановская дала рецепт достижения цели

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 256 0

Телеведущая Барановская: достижение мечты без движения к ней невозможно

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина ответила на вопрос, верит ли она в визуализацию мечты.

Единственный способ достижения заветной мечты — это движение к ней. Об этом заявила телеведущая Юлия Барановская в общении с журналистами на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года.

Известную теледиву спросили, верит ли она в визуализацию, как способ достижения мечты, или считает, что желаемого можно достичь только упорным трудом.

«Любое достижение цели — это сначала мечта, а потом — встал и делаешь. Это несколько действий, прежде чем она сбудется. Да, я верю, что можно все себе представить, нарисовать и именно это потом в жизни получить. Но если ты будешь, лежа на диване, об этом мечтать, то хотела бы я посмотреть и пообщаться с человеком, который мне расскажет, что у него это все случилось. Если вы такого знаете, то давайте он нам всем устроит мастер-класс. Безусловно, без движения ничего не будет», — подчеркнула экс-супруга футболиста Андрея Аршавина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как телеведущий Андрей Малахов на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года объяснил, почему не празднует День святого Валентина.

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