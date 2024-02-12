«Не знаю такой праздник»: что Андрей Малахов думает о Дне святого Валентина

Звезда считает ауру вокруг 14 Февраля коммерческой историей.

Телеведущий Андрей Малахов не празднует День святого Валентина. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года.

«Мы перестали отмечать 14 Февраля. Вообще не знаю такой праздник. Сегодня в Госдуме выдвинули предложение отмечать День дружбы. К Дню дружбы отношусь так же, как и к Дню всех влюбленных. Мне кажется, конечно, это суперкоммерческая история», — сказал журналист.

Он отметил, что в подобные праздники производители косметики могут продать то, что у них залежалось. Сам же телеведущий считает цветы идеальным подарком — ему, чтобы порадовать любимую женщину букетом, даже повод не нужен.

«Мне кажется, что цветы в праздники и не в праздники — всегда идеальное решение», — отметил телеведущий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем Настасья Самбурская проведет 14 Февраля.