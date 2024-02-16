Проще посеять заново? Как не погубить рассаду на этапе посадки

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 41 0

Агроном Синьковский: бороться с болезнью черной ножки у растений бесполезно

Проще посеять заново? Как не погубить рассаду на этапе посадки

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Приближается весна, а значит пришло время сеять рассаду. Как не допустить ошибок?

Если вы хотите в ближайшем будущем наслаждаться большим урожаем, то вам необходимо знать, как сохранить растения еще на этапе рассады. Что же делать, чтобы избежать потери всходов? Агроном Петр Синьковский рассказал aif.ru, как не погубить свой урожай на первых стадиях.

Если семена никак не могут взойти, то скорее всего у них вышел срок годности, либо подвело их качество. Может быть и такое, что семена проросли, но остановились на одной стадии. Тут все дело в почве. Необходимо срочно пересадить всходы в новый грунт.

Еще одна причина — заболевание черной ножки. Можно попытаться с ней побороться, но, как правило, это бесполезно. Даже если, признаки болезни появились у нескольких растений, а остальные кажутся здоровыми, лучше уничтожить все. К сожалению, заражены все растения, поэтому лучше не терять время и посеять новые семена.

Агроном отмечает, что главное - это не опоздать с пикировкой. Растениям тесно на маленькой площади, и они начинают битву за питание. Если вовремя не пересадить молодые побеги, то вы рискуете потерять большую часть всходов.

Ранее 5-tv.ru писал о средстве, которое поможет приумножить ваш урожай.

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