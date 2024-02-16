«Людей нельзя программировать»: Нюта поделилась секретами гадания

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 24 0

Певица Нюта заявила, что не программирует людей во время гадания

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Экс-участница «Ранеток» утверждает, что ее предсказания почти всегда сбываются.

Певица Нюта (Анна Байдавлетова) призналась, что серьезно увлекается эзотерикой, нумерологией и гаданием на картах таро. В общении с журналистами на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года она заявила, что многие ее предсказания сбылись и предложила обращаться к ней за «раскладами».

«Мои предсказания чаще всего сбывались, и это прикольно. Мне самой интересно, как это работает», — отметила экс-участница группы «Ранетки».

При этом Нюта раскрыла некоторые из своих принципов гадания. К примеру, певица считает неправильным программировать людей предсказаниями.

«Я, скажем так, за экологичность расклада, потому что людей нельзя программировать. Предсказать, вдохновить, но ни в коем случае не сказать, что будет так и больше никак», — пояснила Нюта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как телеведущий Андрей Малахов на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года объяснил, почему не празднует День святого Валентина.

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