Очередной визит к «союзникам»: зачем Зеленский приехал в Германию

Визит украинский лидер считает важным.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Германию. Об этом сообщают украинские СМИ и сам глава киевского режима в своем Telegram-канале.

«Впереди два важных дня», — написал украинский президент.

В ФРГ глава киевского режима прибыл, чтобы принять участие в Мюнхенскую конференции по безопасности и провести переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. После Зеленский собирается посетить Францию и встретиться с Эммануэлем Макроном. По данным The New York Times, Зеленский будет в очередной раз настаивать на увеличении объемов военной помощи Украине.

Конференция в Мюнхене запланирована на 18 февраля 2024 года. В ней ожидается участие порядка 50 глав государств и 100 министров разных ведомств. Будет ли в рамках мероприятия выступление Зеленского, не сообщается.

Однако известно, что в преддверии встречи Олаф Шольц посещал США, чтобы договориться о помощи Украине. Но очередной пакет на 60 миллиардов для Киева так и не получил одобрение в Конгрессе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, может ли Запад «раздавить» Владимира Зеленского.