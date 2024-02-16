«Против него»: может ли Запад «раздавить» Владимира Зеленского

Скоро полномочия украинского лидера истекут. И у западных стран уже есть планы.

Президента Украины Владимира Зеленского могут уничтожить его же западные союзники после истечение срока полномочий. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу «Да это так».

«Если Запад решит раздавить Зеленского или отодвинуть, тогда вопрос исчерпания сроков президентских полномочий, безусловно, будет использован против него», — указал он.

Бортник предположил, что страны Запада могут провоцировать акции оппозиционных партий и движений Украины, а также подрывать международную поддержку Зеленского путем прекращения официальных встреч с коллегами.

Полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая, после чего их нельзя будет продлить. По словам депутата Рады Александра Дубинского, президент Украины сможет продолжать исполнение обязанностей лишь в случае наступления периода, предшествующего вступлению в должность нового президента. Для данного сценария на Украине должны пройти выборы, которые невозможны в условиях военного положения.

Недавно на Украине в десятый раз продлили военное положение и мобилизацию. Меры продлятся до 13 мая 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в феврале рейтинг доверия украинцев Зеленскому упал на 13% по сравнению с показателем месяцем ранее. Такие перемены произошли сразу после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного.