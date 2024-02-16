«Будет доминировать»: в полиции предупредили о новом виде мошенничества

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 49 0

МВД Татарстана: ущерб от нового вида мошенничества составил 12 миллионов рублей

«Будет доминировать»: в полиции предупредили о новом виде мошенничества

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ПАВЕЛ ВОЛКОВ

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Объем ущерба от телефонного мошенничества за год составил более четырех миллиардов рублей.

Популярность набирает новый вид мошенничества — звонки «операторов» с предложением продлить услуги связи. Об этом рассказал начальник полиции Татарстана Алексей Соколов во время своего выступления перед депутатами Госсовета республики, сообщает «БИЗНЕС Online».

Злоумышленники получают от своих «клиентов» всю необходимую информацию и взламывают аккаунты людей, после чего оформляют на потерпевших кредиты. Уже выявлено более 100 таких случаев с ущербом 12 миллионов рублей.

«Это новый вид (мошенничества), который с высокой степенью вероятности будет доминировать», — отметил Соколов.

Начальник полиции также сообщил, что ущерб от телефонных мошенников за прошедший год составил четыре миллиарда 223 миллиона рублей. Преступления, которые совершают аферисты под видом сотрудников правоохранительных органов и службы безопасности банка, составляют 39% от общего числа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как фейковые онлайн-магазины наживаются на людях.

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