Обман в сети: десятки россиян стали жертвами фейковых онлайн-магазинов

Мошенники завлекают низкими ценами и выгодными акциями.

Погнались за ценой и остались ни с чем: десятки россиян по всей стране становятся жертвами фейковых магазинов по продаже электроники и бытовой техники. Мошенники завлекают выгодными предложениями и различными акциями, суля товары по невероятно низкой стоимости. Однако после оплаты исчезают и сами лжепродавцы, и их сайты. При этом заподозрить обман очень тяжело. Корреспондент «Известий» Роман Иконников разобрался, как не попасть в ловушку в погоне за выгодой.

Житель Петербурга Владислав Вайтекунас решил приобрести снегоуборочную машину. Зашел в интернет и через поисковик нашел подходящий вариант. Просмотрев отзывы — все они, начиная с 2019-го года, были положительными — сделал заказ. На этапе оплаты мужчину попросили перевести всю сумму сразу, якобы из-за проведения некой акции, прислав на электронную почту покупателя реквизиты частного лица.

«То, что было обещано ими — четыре-пять дней на доставку — не соответствовало действительности. Я стал им звонить, писать. Они пересылали на другие дни. И в итоге получилось так, что они вообще исчезли», —рассказал пострадавший.

У Галины Рыбкиной из города Энгельс история аналогичная. Заказала посудомоечную машину, оформила доставку и отправила деньги по реквизитам. Магазин даже прислал подтверждение заказа. Однако ни товара, ни денег она так и не увидела.

«Я вижу, что у меня никаких подтверждающих документов нет. Я начинаю звонить, и телефон говорит, что номер принадлежит компании „Юни“, и он продается, вы можете его приобрести. И все, я понимаю, что это мошенничество. Я тут же начинаю судорожно искать их сайт, он недоступен», — вспоминает Галина Рыбкина.

Сейчас сайт магазина уже не работает. А на сайтах с отзывами можно найти десятки сообщений обманутых покупателей. Общий ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. И это всего за пару недель работы магазина. Сейчас полиция нескольких регионов проводит проверку.