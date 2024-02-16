Центробанк спрогнозировал снижение ключевой ставки в России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 14 0

Набиуллина: снижение ключевой ставки ЦБ может произойти во второй половине года

Центробанк спрогнозировал снижение ключевой ставки в России

Фото: Белкин Алексей / ТАСС

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На текущий момент ее значение составляет 16% годовых.

Снижение ключевой ставки в России может произойти во второй половине 2024 года. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

По словам руководителя, в ЦБ РФ видят пространство для снижения ставки. При этом в рамках будущих прогнозов экономической ситуации в стране большинство членов совета директоров Банка считает, что первое снижение может произойти во второй половине текущего года. Ситуация будет зависеть от скорости и характера «дезинфляционных» процессов.

«Мы видим пространство для снижения ключевой ставки, но наш прогноз предполагает, что возвращение ставки к нейтральным значениям будет идти плавно», — сказала Набиуллина.

Также на прошедшем заседании в Центробанке рассматривали повышение ставки, но было принято решение сохранить текущее значение в 16% годовых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Центробанк РФ требует установить лимит на внесение наличных в банкомате.

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