Центробанк спрогнозировал снижение ключевой ставки в России

На текущий момент ее значение составляет 16% годовых.

Снижение ключевой ставки в России может произойти во второй половине 2024 года. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

По словам руководителя, в ЦБ РФ видят пространство для снижения ставки. При этом в рамках будущих прогнозов экономической ситуации в стране большинство членов совета директоров Банка считает, что первое снижение может произойти во второй половине текущего года. Ситуация будет зависеть от скорости и характера «дезинфляционных» процессов.

«Мы видим пространство для снижения ключевой ставки, но наш прогноз предполагает, что возвращение ставки к нейтральным значениям будет идти плавно», — сказала Набиуллина.

Также на прошедшем заседании в Центробанке рассматривали повышение ставки, но было принято решение сохранить текущее значение в 16% годовых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Центробанк РФ требует установить лимит на внесение наличных в банкомате.