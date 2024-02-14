В Центробанке РФ предложили установить лимит на внесение наличных в банкомате

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 33 0

Такие меры направлены на борьбу с мошенниками и киберпреступниками.

В Центробанке РФ предложили установить лимит на внесение наличных в банкомате

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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В России в рамках борьбы с мошенниками могут установить лимит на внесение наличных в банкомате с токенизированных карт и приложений. С таким предложением выступила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что в 2023 году банки отразили 34,8 миллиона попыток похитить деньги клиентов. Однако, если проблемы с безналичными переводами решить довольно просто, то вопросы с наличными всегда сопровождаются сложностями.

«Берут в банке кредиты наличными, потом приходят в банкомат и переводят на так называемый безопасный счет в другом банке, счет преступника. Для того чтобы этого не было, все-таки рассмотреть вопрос по установлению лимитов для того, чтобы вносить наличные деньги по таким токенизированным картам, по приложениям через терминал», — выразила мнение Набиуллина.

Чтобы защитить доверчивых граждан от киберпреступников, в ЦБ предлагают ввести лимит на наличные — один миллион рублей.

Кроме того, по мнению Набиуллиной, российским банкам было бы полезно создать базу для информационного обмена, чтобы повысить безопасность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Набиуллина оценила вероятность снижения ключевой ставки в ближайшее время.

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