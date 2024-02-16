Не проморгайте: когда нужно начинать сажать чеснок

Существует три способа, чтобы вырастить этот полезный и ароматный овощ самостоятельно.

Не за горами весна, а это значит, что пора задуматься о наведении порядка на ваших грядках. Один из самых неприхотливых и распространенных среди дачников и огородников овощей — это чеснок. Он обладает множеством полезных свойств, а самостоятельно выращенный овощ еще и вкуснее покупного. Специально для тех, кто в этом году собирается заняться его разведением, сайт utro.ru подготовил список советов и рекомендаций.

В первую очередь важно помнить, что время посадки чеснока зависит от уровня прогрева почвы. В разных регионах России температура варьируется, так что обязательно учитывайте климат вашей местности.

В Центральной России чеснок принято высаживать в марте или апреле, когда земля прогревается до плюс пяти градусов, а заморозков больше не предвидится. В Северо-Западных регионах чеснок сажают в конце апреля или в начале мая. В Сибири и на Дальнем Востоке лучше подождать до конца мая, а на Юге России можно начинать посадки уже в марте.

Существует три основных способа расположить зубчики в земле: посадка в гнезда, прямая схема и смешанная посадка.

При посадке в гнезда, несколько зубчиков чеснока выкладываются в ямку глубиной четыре-пять сантиметров, которую потом закрывают землей.

Прямая схема подразумевает посадку зубчиков рядами, так же на расстоянии четырех-пяти сантиметров. Расстояние между рядами должно составлять не менее 15 сантиметров.

А при смешанной посадке чеснок можно чередовать с другими культурами, например — с луком, морковью или шпинатом.

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