Против онкологии и запоров: в каких продуктах больше всего клетчатки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Диетолог Кабанов: в кураге и фасоли самое большое содержание клетчатки

Против онкологии и запоров: в каких продуктах больше всего клетчатки

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d

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Суточная норма ее потребления для детей — до 25 граммов, для взрослых — 35-50 граммов.

Чтобы насытить организм клетчаткой, необходимо съедать минимум 30 граммов сложного углевода за день. В интервью изданию aif.ru диетолог Алексей Кабанов рассказал, в каких продуктах ее содержится больше всего.

Прежде всего, врач отметил пользу для организма от клетчатки. Она оказывает благоприятное влияние на желудочно-кишечную систему, помогает в борьбе с воспалительными процессами в кишечнике, снижает риск развития онкологии толстой кишки, вероятность запоров и дисбактериоза, нормализует уровень глюкозы в крови.

Суточная норма потребления клетчатки для детей — до 25 граммов, для взрослых — 35-50 граммов. Больше всего ее содержится в пшеничных отрубях — 43 грамма, кураге — 18 граммов, фасоли — 12 граммов, чечевицы — 11 граммов, нуте — 10 граммов, цельнозерновом хлебе — 9 граммов.

Кроме того, клетчаткой богаты каши, овощи, авокадо, кукуруза. Диетолог отметил, для насыщения организма важно питаться разнообразно и делать акцент на добавление в рацион растительных продуктов: фруктов, цельнозерновых, бобовых.

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