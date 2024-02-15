Против онкологии и запоров: в каких продуктах больше всего клетчатки

Диетолог Кабанов: в кураге и фасоли самое большое содержание клетчатки
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Суточная норма ее потребления для детей — до 25 граммов, для взрослых — 35-50 граммов.
Чтобы насытить организм клетчаткой, необходимо съедать минимум 30 граммов сложного углевода за день. В интервью изданию aif.ru диетолог Алексей Кабанов рассказал, в каких продуктах ее содержится больше всего.
Прежде всего, врач отметил пользу для организма от клетчатки. Она оказывает благоприятное влияние на желудочно-кишечную систему, помогает в борьбе с воспалительными процессами в кишечнике, снижает риск развития онкологии толстой кишки, вероятность запоров и дисбактериоза, нормализует уровень глюкозы в крови.
Суточная норма потребления клетчатки для детей — до 25 граммов, для взрослых — 35-50 граммов. Больше всего ее содержится в пшеничных отрубях — 43 грамма, кураге — 18 граммов, фасоли — 12 граммов, чечевицы — 11 граммов, нуте — 10 граммов, цельнозерновом хлебе — 9 граммов.
Кроме того, клетчаткой богаты каши, овощи, авокадо, кукуруза. Диетолог отметил, для насыщения организма важно питаться разнообразно и делать акцент на добавление в рацион растительных продуктов: фруктов, цельнозерновых, бобовых.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты противопоказаны при беременности.
Читайте также
85%
0.39 98.41
0.60
Нашли ошибку?