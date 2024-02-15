Против онкологии и запоров: в каких продуктах больше всего клетчатки

Суточная норма ее потребления для детей — до 25 граммов, для взрослых — 35-50 граммов.

Чтобы насытить организм клетчаткой, необходимо съедать минимум 30 граммов сложного углевода за день. В интервью изданию aif.ru диетолог Алексей Кабанов рассказал, в каких продуктах ее содержится больше всего.

Прежде всего, врач отметил пользу для организма от клетчатки. Она оказывает благоприятное влияние на желудочно-кишечную систему, помогает в борьбе с воспалительными процессами в кишечнике, снижает риск развития онкологии толстой кишки, вероятность запоров и дисбактериоза, нормализует уровень глюкозы в крови.

Суточная норма потребления клетчатки для детей — до 25 граммов, для взрослых — 35-50 граммов. Больше всего ее содержится в пшеничных отрубях — 43 грамма, кураге — 18 граммов, фасоли — 12 граммов, чечевицы — 11 граммов, нуте — 10 граммов, цельнозерновом хлебе — 9 граммов.

Кроме того, клетчаткой богаты каши, овощи, авокадо, кукуруза. Диетолог отметил, для насыщения организма важно питаться разнообразно и делать акцент на добавление в рацион растительных продуктов: фруктов, цельнозерновых, бобовых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты противопоказаны при беременности.