Мишустин обозначил сроки создания базы генетической информации

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

Мишустин поручил создать базу генетической информации до 1 сентября 2025 года

Мишустин обозначил сроки создания базы генетической информации

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Ответственным за эксплуатацию системы стал «Курчатовский институт».

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать и ввести в пользование национальную базу генетической информации. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Министерству науки и высшего образования России до 1 сентября 2025 года обеспечить создание и ввод в эксплуатацию государственной информационной системы в области генетической информации «Национальная база генетической информации», — говорится в документе.

Ответственным за эксплуатацию системы стал исследовательский центр «Курчатовский институт». База генетической информации появится для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, охрану жизни, здоровья граждан, а также суверенитет в сфере хранения и использования генетических данных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киберпреступники начали охотиться за медицинскими данными россиян. Сейчас за утечку данным компаниям в России грозит штраф до 100 тысяч рублей.

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