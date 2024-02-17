Эксперты обеспокоены: необычный предмет обнаружили на дне Марианской впадины
Los Angeles Times: на дне Марианской впадины обнаружена пивная бутылка
Фото: Liu Shiping / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Это еще одно свидетельство того, как люди портят планету, говорят специалисты.
Океанологи обнаружили пивную бутылку на дне Марианской впадины. Открытие, серьезно озадачившее экспертов в области экологии, сделали сотрудники исследовательского института Scripps Institution of Oceanography.
Мусор удивительным образом преодолел почти 11 километров и оказался на самой глубокой точке поверхности Земли. Она расположена в западной части Тихого океана в так называемой «Бездне Челленджера».
О неприятной находке, без слов говорящей о загрязненности вод планеты, говорится в материале газеты Los Angeles Times. Исследователи увидели упомянутую пивную бутылку во время погружения на дно Марианской впадины в специальном управляемом подводном аппарате.
Отмечается, что на стекле все еще держалась брендированная наклейка. Ученые подчеркивают: сегодня даже самые труднодоступные уголки земного шара рискуют быть заваленными мусором.
И находка в водах «Бездны Челленджера» это предположение только подтверждает. Обнаружившие бутылку океанологи обратились к людям после своего печального открытия.
Они заявили, что пора менять свое отношение к природе, в частности, к водным ресурсам. И призвали мировое сообщество задуматься о создании лучших способов очистки океанов, а также схем предотвращения загрязнения.
Кроме того, они собираются выяснить, как злополучная бутылка добралась до крайней подводной точки Марианской впадины.
Ранее 5-tv.ru писал, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю.
85%
0.73 99.35
0.94
Нашли ошибку?