Эксперты обеспокоены: необычный предмет обнаружили на дне Марианской впадины

Это еще одно свидетельство того, как люди портят планету, говорят специалисты.

Океанологи обнаружили пивную бутылку на дне Марианской впадины. Открытие, серьезно озадачившее экспертов в области экологии, сделали сотрудники исследовательского института Scripps Institution of Oceanography.

Мусор удивительным образом преодолел почти 11 километров и оказался на самой глубокой точке поверхности Земли. Она расположена в западной части Тихого океана в так называемой «Бездне Челленджера».

О неприятной находке, без слов говорящей о загрязненности вод планеты, говорится в материале газеты Los Angeles Times. Исследователи увидели упомянутую пивную бутылку во время погружения на дно Марианской впадины в специальном управляемом подводном аппарате.

Отмечается, что на стекле все еще держалась брендированная наклейка. Ученые подчеркивают: сегодня даже самые труднодоступные уголки земного шара рискуют быть заваленными мусором.

И находка в водах «Бездны Челленджера» это предположение только подтверждает. Обнаружившие бутылку океанологи обратились к людям после своего печального открытия.

Они заявили, что пора менять свое отношение к природе, в частности, к водным ресурсам. И призвали мировое сообщество задуматься о создании лучших способов очистки океанов, а также схем предотвращения загрязнения.

Кроме того, они собираются выяснить, как злополучная бутылка добралась до крайней подводной точки Марианской впадины.

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