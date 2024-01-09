2024 год может стать самым жарким за всю историю

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 18 0

Bloomberg: 2024 год может стать самым жарким в истории наблюдений

2024 год может стать самым жарким за всю историю

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO/M. Gann, via www.imago-i

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Тема:
Погода

Еще минувшим летом в ООН заявили, что экстремальная жара теперь станет для человечества новой нормой.

2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений из-за явления Эль-Ниньо. Об этом сообщает агентство Bloomberg после беседы с учеными.

По их мнению, на рекордную жару скорее всего повлияют две вещи, первая — это колебание температуры поверхности воды в Тихом океане, а вторая — это то самое страшное «глобальное потепление», которым уже много лет пугают научные сотрудники.

По словам одного из ученых Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкла Макфадена, на температуру поверхности нашей планеты напрямую влияет нагрев воды в Тихом океане. К примеру, если в один год сильно нагрелась вода, то в следующий год температура на Земле будет повышенной.

Пока самым жарким за всю историю наблюдений стало лето 2023-го года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что москвичам пообещали скорое потепление. Какая погода ожидается в российской столице с 9 по 14 января?

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