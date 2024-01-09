Bloomberg: 2024 год может стать самым жарким в истории наблюдений
Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO/M. Gann, via www.imago-i
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Еще минувшим летом в ООН заявили, что экстремальная жара теперь станет для человечества новой нормой.
2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений из-за явления Эль-Ниньо. Об этом сообщает агентство Bloomberg после беседы с учеными.
По их мнению, на рекордную жару скорее всего повлияют две вещи, первая — это колебание температуры поверхности воды в Тихом океане, а вторая — это то самое страшное «глобальное потепление», которым уже много лет пугают научные сотрудники.
По словам одного из ученых Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкла Макфадена, на температуру поверхности нашей планеты напрямую влияет нагрев воды в Тихом океане. К примеру, если в один год сильно нагрелась вода, то в следующий год температура на Земле будет повышенной.
Пока самым жарким за всю историю наблюдений стало лето 2023-го года.
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