Ученые раскрыли тайну строительства пирамид в Египте с помощью спутника

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 135 0

Специалистам удалось найти высохший рукав Нила.

Ученые раскрыли тайну строительства пирамид в Египте с помощью спутника

Фото: KHALED ELFIQI / ТАСС

Информация со спутника помогла пролить свет на тайну строительства египетских пирамид. О недавнем исследовании, проведенном командой ученых во главе с Эман Гонейм, сообщает издание IFLScience.

С помощью изображений с радиолокационного спутника удалось обнаружить высохший рукав Нила, получивший название «Ахрамат». Он простирался на 100 километров от Файюма до Гизы, проходя недалеко от 38 известных пирамид.

Расположение водного канала указывает на то, что по нему могли перевозить сырье, инструменты и рабочих, необходимые для каменных сооружений.

Далее специалисты планируют изучить почву в районе водоема, ранее скрытого песками. Анализ поможет установить, был ли он активен в период возведения основных памятников Египта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Египте решили отремонтировать пирамиды. Глава Высшего совета по древностям уверен, что раньше основания были облицованы гранитными плитами, и решил, что нужно все восстановить как было.

Реконструкция пройдет при поддержке японских ученых и начнется с детального сканирования пирамиды. Вокруг инициативы уже разгорелись жаркие споры. 

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