Проклятие фараонов? Египет рискует остаться без одной из пирамид после реконструкции
В Египте планируют восстановить гранитную облицовку одной из пирамид
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ahmed Gomaa; 5-tv.ru
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Проект реконструкции главной достопримечательности страны вызвал споры.
В Египте решили отремонтировать пирамиды. Глава Высшего совета по древностям уверен, что раньше основания были облицованы гранитными плитами, и решил, что нужно все восстановить как было.
Реконструкция пройдет при поддержке Японских ученых и начнется с детального сканирования пирамиды. Вокруг инициативы уже разгорелись жаркие споры. Часть археологов выступают против — основной аргумент, что от древности при агрессивных работах ничего не останется.
Ранее 5-tv.ru писал, что возле мумии, с которой россиянка спала три года, нашли зловещий символ — крест Анубиса.
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