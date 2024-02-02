Проклятие фараонов? Египет рискует остаться без одной из пирамид после реконструкции

Эфирная новость 41 0

В Египте планируют восстановить гранитную облицовку одной из пирамид

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ahmed Gomaa; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Проект реконструкции главной достопримечательности страны вызвал споры.

В Египте решили отремонтировать пирамиды. Глава Высшего совета по древностям уверен, что раньше основания были облицованы гранитными плитами, и решил, что нужно все восстановить как было.

Реконструкция пройдет при поддержке Японских ученых и начнется с детального сканирования пирамиды. Вокруг инициативы уже разгорелись жаркие споры. Часть археологов выступают против — основной аргумент, что от древности при агрессивных работах ничего не останется.

Ранее 5-tv.ru писал, что возле мумии, с которой россиянка спала три года, нашли зловещий символ — крест Анубиса.

Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
90.66
0.43 98.64
1.24
Ты мое дыхание: Три способа завести мужчину одним прикосновением

Последние новости

19:59
Опять должна: с Волочковой взыскали 60 тысяч рублей по иску ТСЖ
19:51
МВД объявило в розыск еще одного адвоката Навального*
19:47
«Невыполнимая задача»: рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2025 год
19:44
Невролог рассказал, когда судороги могут указывать на опасные болезни
19:33
Кандидат в президенты РФ Даванков вручил удостоверения доверенным лицам
19:30
Умерла жена главы Дагестана Сергея Меликова

Сейчас читают

А вдруг живой? Что стало с психикой детей, чья мать три года спала с мумией отца
Путин заявил о сложной ситуации на одном из участков спецоперации
«Знак черной магии»: возле мумии, с которой россиянка спала три года, нашли зловещий символ
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса