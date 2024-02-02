Проклятие фараонов? Египет рискует остаться без одной из пирамид после реконструкции

Проект реконструкции главной достопримечательности страны вызвал споры.

В Египте решили отремонтировать пирамиды. Глава Высшего совета по древностям уверен, что раньше основания были облицованы гранитными плитами, и решил, что нужно все восстановить как было.

Реконструкция пройдет при поддержке Японских ученых и начнется с детального сканирования пирамиды. Вокруг инициативы уже разгорелись жаркие споры. Часть археологов выступают против — основной аргумент, что от древности при агрессивных работах ничего не останется.

Ранее 5-tv.ru писал, что возле мумии, с которой россиянка спала три года, нашли зловещий символ — крест Анубиса.