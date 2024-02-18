«Спасибо Александру!»: боец Росгвардии оценил песню рэпера ST «Дай ему сил»

Популярный исполнитель записал композицию, которую посвятил участникам спецоперации.

Боец Росгвардии оценил песню рэпера ST «Дай ему сил», которую первыми услышали участники спецоперации во время поездки популярного артиста в Луганскую народную республику. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Александр Степанов дал полевой концерт для бойцов Росгвардии в ЛНР 6 февраля 2024 года. Его новая композиция «Дай ему сил» впервые была исполнена под аккомпанемент гитары и балалайки, в окружении военнослужащих России.

Очень быстро песня стала своеобразным неофициальным гимном СВО. Бойцы Росгвардии высоко оценили поступок рэп-исполнителя. Они отметили, что во время таких концертов у военных появляется возможность хотя бы немного морально разрядиться и отдохнуть.

«Спасибо Александру Степанову за то, что он приехал, подарил нам хороший настрой, эту замечательную песню. Мы вам очень сильно благодарны», — сказал боец Росгвардии.

Официально песня вышла 9 февраля и вошла в ТОП-20 популярных песен. После релиза ST рассказал, что полон дальнейших творческих планов и хотел бы написать еще нечто подобное.

Ранее 5-tv.ru писал о том, социолог высказался о песне ST и благодарностях от росгвардейцев.