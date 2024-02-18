«Спасибо Александру!»: боец Росгвардии оценил песню рэпера ST «Дай ему сил»
Боец Росгвардии оценил песню рэпера ST Дай ему сил
Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
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Популярный исполнитель записал композицию, которую посвятил участникам спецоперации.
Боец Росгвардии оценил песню рэпера ST «Дай ему сил», которую первыми услышали участники спецоперации во время поездки популярного артиста в Луганскую народную республику. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.
Александр Степанов дал полевой концерт для бойцов Росгвардии в ЛНР 6 февраля 2024 года. Его новая композиция «Дай ему сил» впервые была исполнена под аккомпанемент гитары и балалайки, в окружении военнослужащих России.
Очень быстро песня стала своеобразным неофициальным гимном СВО. Бойцы Росгвардии высоко оценили поступок рэп-исполнителя. Они отметили, что во время таких концертов у военных появляется возможность хотя бы немного морально разрядиться и отдохнуть.
«Спасибо Александру Степанову за то, что он приехал, подарил нам хороший настрой, эту замечательную песню. Мы вам очень сильно благодарны», — сказал боец Росгвардии.
Официально песня вышла 9 февраля и вошла в ТОП-20 популярных песен. После релиза ST рассказал, что полон дальнейших творческих планов и хотел бы написать еще нечто подобное.
Ранее 5-tv.ru писал о том, социолог высказался о песне ST и благодарностях от росгвардейцев.
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