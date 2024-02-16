Социолог о песне ST и благодарностях от росгвардейцев: «Люди понимают, для чего нужна СВО»

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 29 0

Социолог рассказал о влиянии творчества ST на мнение россиян об СВО

Фото, видео: Клементьева Елизавета / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Рэпер презентовал свой новый трек «Дай ему сил» бойцам, и тот сразу побил все рекорды по прослушиваниям.

Публичная позиция и патриотическое творчество таких российских артистов как рэпер ST и его коллеги, выступающие в зоне специальной военной операции РФ на Украине, способствуют пониманию необходимости проведения СВО. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал социолог Алексей Денисов.

По словам эксперта, благодаря поездкам артистов на передовую населению не просто напоминают, насколько важную миссию сегодня выполняют российские бойцы, но и в очередной раз наглядно показывают сам смысл проведения спецоперации.

«Процент граждан, которые понимают, что специальная военная операция началась закономерно, дорос до 70%», — указывает социолог.

Денисов также добавляет, что, взглянув на жизнь российских бойцов, как говорится, вблизи, артистам, таким как ST, проще донести до своих поклонников, что на самом деле происходит в стране и в мире. И, каким бы ни было политическое образование народа, подобные действия исполнителей, равно как и их творчество, способствуют пониманию истинны.

ST провел полевой концерт для спецназовцев Росгвардии в Луганской Народной Республике 6 февраля. Он исполнил свои композиции под необычный аккомпанемент гитары и балалайки, а также впервые представил военнослужащим свою новую песню «Дай ему сил». Бойцы Росгвардии высоко оценили поступок рэп-исполнителя. Они отметили, что во время таких концертов у военных появляется возможность хотя бы немного морально разрядиться и отдохнуть.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что песня рэпера ST «Дай ему сил», представленная росгвардейцам, заняла 15-е место в чарте BandLink.

Тема:
Спецоперация
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