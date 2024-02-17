Да будет снег! Панда Жуи продолжает радоваться зиме

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 28 0

Московский зоопарк показал новые кадры жизни панды Жуи

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; Пресс служба Московского зоопарка; 5-tv.ru

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Жуи, как и его дочка панда Катюша, обожает активные игры.

Пока москвичи мечтают о скором наступлении весны, знаменитый папа-панда Жуи как никогда радуется новому снегопаду. Забавными кадрами поделилась пресс-служба главного зоопарка столицы.

Папа маленькой звездочки панды Катюши, как и его дочка, очень любит играть на воздухе. Особенно он радуется снегу, в котором можно с удовольствием поваляться и покувыркаться. С собой у Жуи любимая зеленая игрушка, которую он носит по вольеру и кидает в разные стороны.

Самец появился в Московском зоопарке в 2019 году вместе с самкой Диндин. Их России передал Китай в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Пекином и Москвой. В конце лета 2023-года у счастливой пары родилась Катюша — первая панда, которая появилась на свет в российской столице.

Черно-белые мишки стали настоящими знаменитостями зоопарка — за семьей панд продолжают следить по всей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появилось видео с тихим утром маленькой панды Катюши.

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