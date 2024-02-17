Попавший в больницу Евгений Петросян вышел на связь

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 358 0

Юморист не собирается прекращать общаться с аудиторией.

Попавший в больницу Евгений Петросян вышел на связь

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Народный артист РСФСР Евгений Петросян вновь вышел на связь со своей аудиторией после госпитализации. В личном блоге юморист поделился анонсом шоу, которое состоится сегодня.

Известный комик попал в больницу чуть меньше недели назад с травмой плеча после неудачной прогулки. Артисту уже провели операцию на руку.

Несмотря на серьезный инцидент, 78-летний Евгений Петросян не собирается приостанавливать карьеру. На своей странице в социальной сети он поделился фотографией анонса шоу «Юмор! Юмор! Юмор!». Выпуск должен выйти уже сегодня.

Instagram* / petrosyanevgeny

«Не пропустите!» — написал артист в личном блоге.

В последний раз Евгений Петросян выходил на связь с аудиторией 15 февраля. Он сообщил, что концерт, назначенный на 2 марта, обязательно состоится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брухунова впервые ответила на новости о состоянии Петросяна.

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