В Петербурге вскрыли цепочку незаконного сбыта оружия из зоны СВО

В Санкт-Петербурге правоохранители вскрыли цепочку незаконного сбыта оружия, похищенного из зоны спецоперации. Как стало известно 5-tv.ru, в схеме, по версии следствия, принимали участие три человека, два из них служили по контракту.

Согласно предварительной версии, мужчина украл 21 гранату в зоне СВО, а, чтобы переправить их с передовой в северную столицу, попросил об этом своего друга-сослуживца. Кроме того, боец нашел в Петербурге еще одного приятеля, к которому обратился с просьбой подержать этот опасный груз у себя какое-то время.

«Он им ничего не платил, просто на словах просил, а те согласились. А теперь всем троим грозит от шести до 15 лет реального срока», — рассказывает источник 5-tv.ru.

Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте оружия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что участницу шоу «Пацанки» арестовали за сбыт наркотиков в Петербурге.