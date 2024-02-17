В Петербурге вскрыли цепочку незаконного сбыта оружия из зоны СВО

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 70 0

Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В Санкт-Петербурге правоохранители вскрыли цепочку незаконного сбыта оружия, похищенного из зоны спецоперации. Как стало известно 5-tv.ru, в схеме, по версии следствия, принимали участие три человека, два из них служили по контракту.

Согласно предварительной версии, мужчина украл 21 гранату в зоне СВО, а, чтобы переправить их с передовой в северную столицу, попросил об этом своего друга-сослуживца. Кроме того, боец нашел в Петербурге еще одного приятеля, к которому обратился с просьбой подержать этот опасный груз у себя какое-то время.

«Он им ничего не платил, просто на словах просил, а те согласились. А теперь всем троим грозит от шести до 15 лет реального срока», — рассказывает источник 5-tv.ru.

Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте оружия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что участницу шоу «Пацанки» арестовали за сбыт наркотиков в Петербурге.

Тема:
Спецоперация
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