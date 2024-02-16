Участницу шоу «Пацанки» арестовали за сбыт наркотиков в Петербурге

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 15 0

Она будет находиться в СИЗО до 13 апреля.

Участницу шоу «Пацанки» арестовали за сбыт наркотиков в Петербурге

Фото: Depositphotos / TakeAr

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Суд в Петербурге избрал меру пресечения в отношении бывшей участницы шоу «Пацанки» Дианы Янголенко — ее обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов в Telegram-канале.

«Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дианы Янголенко… обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 („Приготовление к преступлению“), п. „б“ ч. 3 ст. 228.1 УК РФ („Незаконный сбыт наркотических средств“)», — говорится в сообщении.

Она будет находиться в СИЗО до 13 апреля. По версии следствия, 14 февраля подозреваемая «нашла» шесть граммов запрещенного вещества, которые она собиралась сбыть неопределенному кругу лиц.

После этого звезду ТВ-шоу задержали в апартаментах и изъяли у нее весы вместе с пакетиками, где были запрещенные вещества. В суде Янголенко возражала против ареста и обещала перестать нарушать закон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Пацанок» Янголенко, которую похоронили в Петербурге, оказалась жива.

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