«Я искал спасение»: AKMAL' вспомнил, как подвергался травле в школе

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 13 0

AKMAL' признался, что подвергался травле в школе со стороны свертсников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Как артист смог пережить этот трудный период?

Музыкальный исполнитель AKMAL' (настоящее имя Акмаль Ходжаниязов. — Прим. ред.) на показе нового реалити-шоу «Запуск» рассказал эксклюзивно сайту 5-tv.ru о том, как подвергался травле со стороны сверстников в школе.

Артист переехал в Россию из Средней Азии и поступил в местное учебное заведение. Другие дети не очень гостеприимно приняли будущего музыканта и стали придумывать ему оскорбительные прозвища.

«Всякие клички были неприятные, всякие обзывательства были. Плюс мне очень тяжело дался переход в новую школу, я приехал из другой страны. Дети не очень позитивно восприняли то, что у них новичок, и с холодом отнеслись ко мне», — сказал певец.

Он признался, что хотел найти поддержку у учителей, но не получил ее.

«Со стороны учителей тоже было. Я как раз-таки искал спасение в учителях, но в какой-то момент получилось так, что они отвернулись от меня. Это стало переломным моментом, потому что я искал спасение в них, но даже они не помогли ребенку», — рассказал артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что AKMAL' назвал Гагарину профессионалом своего дела.

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