«Вкусы у всех разные»: AKMAL' назвал Гагарину профессионалом своего дела

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 48 0

AKMAL' назвал Полину Гагарину профессионалом своего дела

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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На съемочной площадке шоу «Голос» во время репетиций у юного исполнителя случился конфликт с певицей.

AKMAL' (Акмаль Ходжаниязов - настоящее имя певца. Прим. ред.) назвал Полину Гагарину профессионалом своего дела. О разногласиях с певицей молодой исполнитель эксклюзивно порассуждал с корреспондентом 5-tv.ru на своем первом сольном концерте в Москве.

На съемочной площадке проекта «Голос. Уже не дети» у юного музыканта случился конфликт с его наставницей — певицей Полиной Гагариной. Для этапа «Поединков» AKMAL' принял решение исполнить песню Алексея Романофф «Раневская». Во время репетиций выяснилось, что его видение номера отличалось от представления Гагариной о его выступлении. Тем не менее юный певец решил не следовать рекомендациям своей наставницы и исполнил композицию по-своему. Непослушание артиста привело к тому, что певица отдала свой голос не в пользу AKMAL', от чего пришли в ярость поклонники артиста, ведь он считался одним из фаворитов музыкального проекта.

«У нас нет с Полиной Гагариной никаких неурядиц, скажем так, каких-то эмоциональных моментов тоже нет, но у меня нет цели кому-то что-то доказать. Я не доказывал Полине Гагариной на „Голосе“ ничего и не буду доказывать сегодня. Все, что нужно людям, я давным-давно доказал. Сейчас доказываю самому себе, что я умею работать на сцене, что я действительно чего-то стою», — прокомментировал артист.

AKMAL' не считает правильным судить выбор исполнительницы хита «Спектакль окончен», объясняя это тем, что музыка — понятие субъективное.

«Она все-таки тоже своего рода профессионал, тоже знает толк в музыке, она знает, что такое творчество, искусство. Но опять же музыка — это вкусы, а вкусы у всех разные», — считает юный исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал, что Акмаль раскрыл детали неприятной истории с участием Дробыша.

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