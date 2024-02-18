Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежем

О пресечении попытки атаки киевского режима сообщили в Минобороны РФ.
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен украинский беспилотник самолетного типа над Воронежем. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.
«По предварительным данным, никто из граждан не пострадал», — указал он в своем Telegram-канале.
В Минобороны РФ позднее уточнили, что вражеский беспилотник был ликвидирован 17 февраля около 23:30 по московскому времени.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что средства ПВО за минувшую ночь, 17 февраля, уничтожили 33 украинских беспилотника в пяти регионах России.
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