Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежем

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен украинский беспилотник самолетного типа над Воронежем. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

«По предварительным данным, никто из граждан не пострадал», — указал он в своем Telegram-канале.

В Минобороны РФ позднее уточнили, что вражеский беспилотник был ликвидирован 17 февраля около 23:30 по московскому времени.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что средства ПВО за минувшую ночь, 17 февраля, уничтожили 33 украинских беспилотника в пяти регионах России.