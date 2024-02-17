Системы ПВО за ночь ликвидировали 33 беспилотника в пяти регионах России

В Брянской области было перехвачено 18 беспилотных летательных аппаратов.

Этой ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 33 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в пяти регионах страны. Такое заявление сделали в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Четыре беспилотника было уничтожено над Белгородской областью, еще четыре над Воронежской, один над Курской, 18 над Брянской и шесть над Калужской.

Вооруженные силы Украины продолжают пытаться наносить удары по российским территориям на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года сообщил президент России Владимир Путин.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что средства ПВО сбили еще один беспилотник в Калужской области.