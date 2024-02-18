Певица Слава пожаловалась на здоровье: «Кашляла семь месяцев и пила антидепрессанты»

Знаменитость призналась, что совершенно отчаялась излечиться от мучительной болезни.

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, рассказала о семи месяцах кошмара, пережитых в период большого стресса. По словам артистки, из-за нервного напряжения она начала кашлять. Ничто не помогало, иногда было трудно просто встать с постели, но ни один концерт не был отменен. Исполнительница обошла нескольких врачей, прошла флюорографическое исследование, пробовала разное лечение — бесполезно. Один из докторов диагностировал коклюш, но и он ошибся.

Справиться с проблемой помог только психолог. Как оказалось, тело физическим недомоганием отреагировало на стресс. Слава всегда относилась скептически к такой помощи, но в отчаянии впервые в жизни решилась пойти на прием. Специалист прописал звезда курс антидепрессантов. После курса медикаментов симптомы сошли на нет, и звезда наконец почувствовала себя лучше. Теперь, по словам певицы, она «спокойна как удав».

«Я всегда предвзято к этому относилась. Зачем эти психологи, психиатры, таблетки? Сказали, что у меня заканчивается серотонин, его надо пополнять, когда ты высушен, когда у тебя постоянный стресс, когда у тебя нагрузка. Это было очень тяжело. Я уже сама физически не могла с этим справиться, и голова моя тоже не справлялась, ни душа, ни тело», — поделилась она с журналистами федерального телеканала.

В период болезни, по словам Славы, и звучали ее скандальные высказывания в соцсетях. Как призналась артистка, сейчас ей даже не хочется вспоминать о своих заявлениях и пересматривать их. Она считает, что в своих словах была права, но все же сейчас предпочитает воздерживаться. Курс антидепрессантов и помощь психолога в этом очень помогли.

Сейчас Слава снова озабочена своим состоянием. На этот раз ради красоты тела. Звезда считает, что сильно поправилась. Полнота, уверена исполнительница, ей совсем не идет, и от этого она «становится теткой». Так что приходится сидеть на диете — сильно ограничиваться в питании. Сланевская ест все, что захочет, но порциями размером с кулак три раза в день.

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