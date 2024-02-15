Паралич желудка: худеющей Борисовой открыли глаза на ужасы от «Оземпика»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Диетолог Гаврилов: «Оземпик» может спровоцировать у Борисовой паралич желудка

Паралич желудка: худеющей Борисовой открыли глаза на ужасы от «Оземпика»

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Телеведущая за месяц приема препарата для страдающих сахарным диабетом второго типа сбросила 12 килограммов.

Популярный среди отечественных звезд препарат «Оземпик», который назначают для лечения сахарного диабета второго типа, очень эффективен при похудении, однако опасен для организма. К примеру, телеведущая Дана Борисова за месяц избавилась от 12 килограммов и хвасталась своим результатом.

Диетолог Михаил Гаврилов рассказал изданию KP.RU, чем для знаменитости может обернуться такой способ похудения. Врач отметил, что у человека при приеме «Оземпика» не получится качественно похудеть, так как результат сохранить надолго не удастся.

«Также вес возвращается и у людей с ожирением и сахарным диабетом после окончания приема. Чтобы поддерживать эффект, данное средство нужно принимать постоянно! В противном случае, наступит синдром отмены, и вес вернется в течение года», — сказал диетолог.

Кроме того, человек может сильно подорвать здоровье — так случилось и с Борисовой. У нее начался тремор, она стала терять сознание: все это случилось из-за снижения уровня глюкозы в крови за счет усиленной выработки инсулина.

«Также может быть и паралич желудка, то есть торможение его перистальтики. Если говорить о гипогликемии в целом, то по вреду для организма ее можно сравнить с ударом человека чем-то тяжелым по голове. Нарушаются все регуляторные системы, начинается ускоренное одряхление и старение организма, что крайне вредно», — предупредил Гаврилов.

Чтобы сбросить лишний вес без последствий для организма, нужно изменить пищевое поведение, мышление, какие-то жизненные установки, добавил специалист. И, самое главное, наладить питание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая беда стряслась с Даной Борисовой.

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