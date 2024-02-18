Власти Литвы пообещали поставить Украине истребители F-16 в июне

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 27 0

Киевский режим может получить заветные истребители уже летом. Но спасут ли они их положение на фронте?

Власти Литвы пообещали поставить Украине истребители F-16 в июне

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck

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Тема:
Спецоперация

Литва собирается поставить Украине первые истребители F-16 уже в июне. Об этом заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас в беседе с изданием Foreign Policy.

«Я думаю, что в июне мы увидим их (F-16 — Прим.ред.) на Украине», — сказал глава Министерства обороны Литвы.

Он отметил, что украинские летчики завершат подготовку на F-16 «к концу американского финансового года». В США он заканчивается 30 сентября.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев в грубой форме отказался от австралийских истребителей.

Тема:
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