«Летающий хлам»: Киев в грубой форме отказался от австралийских истребителей
AFR: Украина отказалась от австралийских истребителей, назвав их хламом
Фото: www.globallookpress.com / Paul Mayall
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Австралия собиралась оказать киевскому режиму военную помощь, однако она не совсем понравилась нуждающейся стороне.
Представитель ВВС Украины сообщил, что Киев не заинтересован в получении 41 списанного австралийского истребителя F/A-18 Hornet. Такое заявление высокопоставленный офицер сделал в беседе с представителями страны, передает газета Australian Financial Review.
Австралия была готова поставить Украине свои старые самолеты. Однако Киев в грубой форме отверг щедрое предложение.
«Нам не нужен ваш летающий мусор», — отметил украинский офицер.
По данным СМИ, такие слова «фактически убили» возможность передачи самолетов, которые могли помочь украинской армии. Кроме того, из-за действий Киева сорвалась сделка по передаче австралийских вертолетов Taipan.
«Они не умеют работать с документами, из-за этого все сорвалось», — пояснил источник издания.
В Харьковской области сбит украинский самолет Су-25
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Румыния опровергла сообщения о проведении секретной миссии на территории Украины. Сообщалось, что в ней якобы участвовали истребители F-16.
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