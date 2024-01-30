Австралия собиралась оказать киевскому режиму военную помощь, однако она не совсем понравилась нуждающейся стороне.

Представитель ВВС Украины сообщил, что Киев не заинтересован в получении 41 списанного австралийского истребителя F/A-18 Hornet. Такое заявление высокопоставленный офицер сделал в беседе с представителями страны, передает газета Australian Financial Review.

Австралия была готова поставить Украине свои старые самолеты. Однако Киев в грубой форме отверг щедрое предложение.

«Нам не нужен ваш летающий мусор», — отметил украинский офицер.

По данным СМИ, такие слова «фактически убили» возможность передачи самолетов, которые могли помочь украинской армии. Кроме того, из-за действий Киева сорвалась сделка по передаче австралийских вертолетов Taipan.

«Они не умеют работать с документами, из-за этого все сорвалось», — пояснил источник издания.

В Харьковской области сбит украинский самолет Су-25

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Румыния опровергла сообщения о проведении секретной миссии на территории Украины. Сообщалось, что в ней якобы участвовали истребители F-16.