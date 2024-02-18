Сальдо рассказал о судьбе брошенной на поле боя украинской военнослужащей

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 196 0

Боевики ВСУ бросили своего товарища, но российские бойцы спасли женщине жизнь.

Сальдо рассказал о судьбе брошенной на поле боя украинской военнослужащей

Фото: Reuters / RFE RL SERHII NUZHNENKO

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Тема:
Спецоперация

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о судьбе украинской женщины-военнослужащей, которую боевики ВСУ оставили с ранением на поле боя. Сейчас она находится в российском военном госпитале. Об этом чиновник сообщил агентству РИА Новости.

«Эта женщина пока что продолжает лечение в российском военном госпитале», — сказал губернатор Херсонской области.

Украинскую военнослужащую российские бойцы спасли в декабре прошлого года. Тогда же «товарищи» женщины оставили ее с ранением после боя на левом берегу Днепра.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение было связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Минобороны России опубликовало кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки.

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