Российские военные вынуждают врагов отступить.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) спасаются бегством. Министерство обороны РФ опубликовало видео, где видно, как украинские военные беспорядочно бегут из Авдеевки.

«По дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются толпы убегающих вэсэушников еще до приказа главкома ВСУ Сырского», — сообщает ведомство.

Примечательно, что отступать ВСУ начали еще до приказа нового главкома Александра Сырского. Его приказ об оставлении города был отдан только спустя сутки. Российские артиллеристы точными ударами поразили живую силу и технику ВСУ.

В Минобороны отметили, что лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось быстро покинуть Авдеевку, бросив при этом всю технику и вооружение.

Накануне, 17 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки и бегстве противника. Украинские боевики оставили на полях сражений военную технику и боеприпасы.

Штурм города начался 5 февраля, об обстановке публично не говорилось, пока российские войска не победили противника. Им удалось сдвинуть линию фронта и обезопасить жителей Донецка и ближайших населенных пунктов — ВСУ вели обстрелы по жилым районам именно из укреплений в Авдеевке. Сейчас в районе ведется зачистка.

Позднее Белый дом обвинил Конгресс в бездействии относительно военной поддержки Киева. Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции 17 февраля, заявил, что вывести войска из Авдеевки пришлось из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

В ответ на это МИД РФ поправило его, отметив следующее: Незалежная может воевать только за деньги. В этой связи маловат шанс, что власти решили вывести войска ради спасения людей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Песков заявил, что ВС РФ продолжают наступать в районе Авдеевки. Российские подразделения не дают противнику закрепиться.