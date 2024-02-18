Умерла звезда турецкого сериала «Королек — птичка певчая» Севда Фердаг

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 994 0

За свою карьеру актриса сыграла более 100 ролей.

Умерла звезда турецкого сериала «Королек — птичка певчая» Севда Фердаг

Фото: www.globallookpress.com / Lu Zhe

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Умерла певица и актриса турецких сериалов Севда Фердаг (настоящее имя Лютфие Думрул — Прим. ред.). Звезда скончалась в своем доме в Стамбуле после продолжительной болезни. Ей был 81 год. Об этом сообщили в ряде турецких СМИ.

Фердаг известна по ролям в картинах «Королек — птичка певчая», «Цена жизни», «Любовь прекрасна», «Невеста», «Любовь бродит по горам», «Трудный роман», «Скрытое лицо», «Ангел мести — женщина-Гамлет». На этом список работ актрисы не заканчивается.

Севда Фердаг родилась 15 августа 1942 года в Эдремите.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался лучший Д’Артаньян французского кинематографа. В Испании умер актер Жерар Барре. Он ушел из жизни 15 февраля в возрасте 92-х лет. Последние 47 лет он прожил вместе со своей женой в Марбелье.

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