Умерла певица и актриса турецких сериалов Севда Фердаг (настоящее имя Лютфие Думрул — Прим. ред.). Звезда скончалась в своем доме в Стамбуле после продолжительной болезни. Ей был 81 год. Об этом сообщили в ряде турецких СМИ.

Фердаг известна по ролям в картинах «Королек — птичка певчая», «Цена жизни», «Любовь прекрасна», «Невеста», «Любовь бродит по горам», «Трудный роман», «Скрытое лицо», «Ангел мести — женщина-Гамлет». На этом список работ актрисы не заканчивается.

Севда Фердаг родилась 15 августа 1942 года в Эдремите.

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