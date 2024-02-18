Тысяча чертей: скончался лучший Д’Артаньян французского кинематографа

Артисту было 92 года.

В Испании умер исполнитель роли французской версии Д’Артаньяна Жерар Барре. Он ушел из жизни 15 февраля в возрасте 92-х лет, о чем сообщает ряд французских СМИ. Последние 47 лет он прожил вместе со своей женой в Марбелье.

Актер родился 2 ноября 1931 года в Тулузе — на юге Франции. С детства он увлекался джазом, даже играл в небольшой музыкальной группе. Позже поехал учиться актерскому мастерству в Париж.

Он снимался во многих популярных французских фильмах, в том числе и в «Даме с камелиями», «Открой глаза», «Капитан Фракасс» и «Сокровище ацтеков», во время съемок которого познакомился со своей будущей супругой актрисой Терезой Лорка. У них родились двое детей. Но самой известной ролью стал образ д’Артаньяна в линейке про трех мушкетеров 1960-х годов.

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