Человек погиб при крупном пожаре в квартире на юге Москвы
По факту произошедшего проводится проверка, она находится на контроле прокуратуры.
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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В результате крупного пожара в квартире жилого дома на юге Москвы погиб мужчина. Ему было 73 года. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Также известно, что при пожаре погибла собака.
Огонь охватил одну из квартир жилой многоэтажки в районе Северное Чертаново днем 18 февраля. По данным 5-tv.ru, в ней проживала семья, состоящая из мужа, жены, двоих детей и собаки.
Мужчина погиб в результате пожара в квартире на юге Москвы.
По факту произошедшего проводится проверка. Как сообщили в столичной прокуратуре, точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупный пожар произошел в промышленном здании в Ижевске.
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