На юге Москвы в квартире случился крупный пожар
Пожар произошел в многоэтажке на юге Москвы
Фото, видео: 5-tv.ru
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Огонь охватил одну из квартир многоэтажки. В ней проживала семья, состоящая из мужа, жены, двоих детей и собаки.
В многоэтажке на юге Москвы в Северном Чертаново случился крупный пожар. Огонь охватил одну из квартир. В ней проживала семья, состоящая из мужа, жены, двоих детей и собаки, по данным источника 5-tv.ru.
Пока сообщается об одном пострадавшем человеке, уточняется, кто именно из семьи получил травмы. К сожалению, известно, что собака погибла в огне, ее тельце уже вынесли из квартиры.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Кемерове.
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