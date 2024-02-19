Сигнал о болезни: врач назвала основные причины появления горечи во рту

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 61 0

Врач Малиновская: постоянная горечь во рту часто говорит о хронических болезнях

Сигнал о болезни: врач назвала основные причины появления горечи во рту

Фото: Depositphotos / VGeorgiev

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Неприятный симптом не всегда можно устранить более тщательной чисткой зубов, проблема может крыться в общем состоянии организма и потребности в лечении.

Ощущение горечи во рту необязательно появляется из-за некачественной очистки зубов. Этот симптом нередко указывает на развитие хронических недугов и перебои в организме. Об этом в интервью журналистам издания Газета.ру рассказала врач-диагност Ольга Малиновская. Одной из причин возникновения горечи она назвала особенности питания, а также прием некоторых лекарств. Это препараты с тетрациклином, литием, сердечно-сосудистые медикаменты. Но если вы не меняли рацион и давно не пили таблеток, стоит обратиться к специалисту и найти источник проблемы. 

«Горечь во рту, которая остается после чистки зубов, а также становится настолько неприятной, что влияет на вкус пищи — частый признак хронических заболеваний. В большинстве случаев речь идет о патологиях пищеварительной системы, например, проблемах в работе желчного пузыря», — сказала Малиновская.

Попадание в пищевод желчи, а у нее весьма неприятный вкус, может объяснять появление горечи. Желчь вырабатывается печенью и накапливается в желчном пузыре. И если по каким-то причинам, например из-за употребления жирной пищи, ее становится слишком много, проявляются последствия. Тот же эффект возникает из-за образования камней в желчном пузыре, дискинезии желчевыводящих путей, холецистита. Кроме того, горечь во рту может свидетельствовать о хроническом панкреатите и гастрите. В этих случаях недугам сопутствуют боли в животе, тошноту и рвота, изжога и отрыжка. 

Не стоит исключать и стоматологические проблемы. Воспалительные процессы в ротовой полости, такие как стоматит, тоже горькие на вкус. О них также говорят болевой синдром и небольшие язвы на слизистой. Человек сам обнаружит их во рту, но в желудок или желчный пузырь не заглянет. Именно поэтому важно не затягивать с приемом у врача-терапевта или гастроэнтеролога. Медицинский эксперт назначит обследование, изучит кровь пациента и назначит лечение. Самостоятельно врачевать, особенно нетрадиционными методами, в лучшем случае бесполезно, а в худшем опасно для здоровья.  

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему врачи не рекомендуют увлекаться жирной пищей.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.55
0.73 99.35
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:05
Рот на замок: могут ли уволить за разглашение зарплат коллег
4:41
«Сильная гололедица»: москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни
4:21
Сигнал о болезни: врач назвала основные причины появления горечи во рту
4:05
Генштаб ВС РФ: военные НАТО воюют на Украине под видом наемников
3:36
Певица Анастасия Крайнова сломала ребро на съемках реалити-шоу о выживании
3:21
Более 50 человек погибли в столкновении племен в Папуа — Новой Гвинее

Сейчас читают

Певица Анастасия Крайнова сломала ребро на съемках реалити-шоу о выживании
«Поют сверчки и квакают лягушки»: как Сергей Жуков покорил сердце жены
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок