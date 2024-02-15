Вкусно, но опасно: жареная пища может вызвать смертельные заболевания

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 27 0

Терапевт Иванова: чрезмерное употребление жареного может привести к онкологии

Вкусно, но опасно: жареная пища может вызвать смертельные заболевания

Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images

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Нужно тщательнее следить за свои питанием.

Вероятно, нет ни одного человека, который бы не любил жареную картошку или ароматный стейк, приготовленный на масле. Одно фото такой еды способно вызвать аппетит.

Но чрезмерное ее употребление может быть очень опасно, рассказывает врач-терапевт Виктория Иванова изданию NEWS.ru. Это может спровоцировать сахарный диабет, цирроз печени, атеросклероз и онкологию, инсульт и инфаркт.

«Вредные вещества проникают в клетки, скапливаются и разрушают их. Чем темнее и плотнее корочка на обжаренном стейке или картофеле, тем сильнее его канцерогенные и разрушительные свойства», — объясняет эксперт.

Рафинированное масло содержит большое количество бесполезных жиров. Эти жиры вредят весу, сосудам и сердцу. 

Ранее 5-tv.ru писал, что в последние годы все больше людей стараются окончательно отказаться от хлеба. Диетологи помогают исключить мучное из рациона.

Они объясняют, как избавиться от постоянной тяги к «запретному» продукту. Однако убирать хлебобулочные изделия из жизни полностью не стоит. 

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